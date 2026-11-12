En el departamento de Maldonado comienza hoy la segunda edición del ciclo literario Euforia del Libro. La innovadora propuesta lleva las últimas novedades editoriales a los 8 municipios, teniendo actividades en Aiguá, San Carlos, Garzón, Pan de Azúcar e Isla Gorriti entre muchos otros lugares del departamento, que será la capital del libro hasta el 21 de noviembre. Que la cultura siga siendo un desvelo es para aplaudir, desde aquí hacemos llegar a los organizadores el nuestro.