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El País Opinión La Clave

El cuco de la ultra

19/10/2026, 03:55
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Mientras los partidos de izquierda ven caer su apoyo en casi todo el mundo, pero en especial en América Latina, cobra mayor entidad el cuco de moda entre periodistas y opinólogos. Hablamos del sabor del mes a la hora de asustar electores: “la ultraderecha”. No deja de ser triste ver a gente con pátina cultural, y pretensiones de inteligencia, seguir englobando en esa categoría absurda a todas persona que no comulga con sus ideas. Un detalle, a la gente ya no la asustan.

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