El cuco de la ultra
Mientras los partidos de izquierda ven caer su apoyo en casi todo el mundo, pero en especial en América Latina, cobra mayor entidad el cuco de moda entre periodistas y opinólogos. Hablamos del sabor del mes a la hora de asustar electores: “la ultraderecha”. No deja de ser triste ver a gente con pátina cultural, y pretensiones de inteligencia, seguir englobando en esa categoría absurda a todas persona que no comulga con sus ideas. Un detalle, a la gente ya no la asustan.
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