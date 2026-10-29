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El País Opinión La Clave

Clima espeso en Brasil

29/10/2026, 02:50
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No es normal que en un país democrático, uno de los dos candidatos en un balotaje reciba una orden de retención del pasaporte 7 minutos después de perder la elección. Menos normal es, todavía, que la misma venga por voluntad exclusiva de un juez, que está en la mira de todo un país por un escándalo de corrupción millonario. Esto radicalizará a la oposición, y profundizará la guerra entre el Congreso y el Tribunal Supremo. ¿Cómo terminará toda esta telenovela?

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