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El País Opinión La Clave

Castillo no da para más

09/09/2026, 02:45
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La actuación del ministro de Trabajo, Juan Castillo, es a esta altura insostenible para el gobierno. Castillo ha desafiado públicamente al presidente de la República en al menos dos ocasiones. Su cartera se ha mostrado absolutamente parcial en cada conflicto sindical, y en vez de apagar incendios, les echa nafta, como ha quedado en claro en el que por estas horas ocurre en el puerto. Además, empuña discursos avinagrados y antiguos, que dañan al país. ¿Cuánto más durará?

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