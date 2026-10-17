Caso que genera inquietud

El caso del empresario cuya casa fue copada en Montevideo días atrás, y cuya familia sufrió privación de libertad y extorsión, debería inquietar especialmente a los uruguayos. Se trata de un tipo de delito que hasta ahora no ocurría en nuestro país, y que conspira contra nuestra imagen de sociedad tranquila y pacífica. Las autoridades deben poner especial énfasis en resolver este caso, porque si esto se empieza a generalizar será un escalón muy grave en nuestra convivencia.