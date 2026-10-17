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El País Opinión La Clave

Caso que genera inquietud

17/10/2026, 02:45
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El caso del empresario cuya casa fue copada en Montevideo días atrás, y cuya familia sufrió privación de libertad y extorsión, debería inquietar especialmente a los uruguayos. Se trata de un tipo de delito que hasta ahora no ocurría en nuestro país, y que conspira contra nuestra imagen de sociedad tranquila y pacífica. Las autoridades deben poner especial énfasis en resolver este caso, porque si esto se empieza a generalizar será un escalón muy grave en nuestra convivencia.

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