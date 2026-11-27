La campaña que hemos visto en las últimas horas contra la vencedora de la elección del BPS en el rubro trabajadores es tan rastrera como lamentable. La señora Roqueta, según se supo luego de la elección, tiene antecedentes por transporte de drogas de hace más de una década. ¿Cuál es el sentido de traer eso a colación ahora? Su cuenta con la justicia ya fue cerrada. Lo que hay es la bronca de algunos, de que Roqueta los haya enfrentado y derrotado en las urnas de manera legal.