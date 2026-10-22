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El País Opinión La Clave

Caggiani y el enojo perenne

22/10/2026, 04:25
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El senador Caggiani acudió a las redes sociales ayer para quejarse en tono de furia por una información publicada por El País. La información fue confirmada por altas figuras del propio sector del senador a este diario. Pero no es la primera vez que figuras del MPP se enojan pública y ostentosamente por cosas que ellos saben que son verdad. Parecería que para lograr un cada vez más escaso aplauso interno, necesitaran encontrar un adversario afuera con quien confrontar.

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