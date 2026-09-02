Apronte su bolsillo

Tras meses de vueltas bastante reveladoras, el gobierno debió entregar a la oposición los detalles de la demanda que el empresario dueño del astillero Cardama presentó contra Uruguay. Allí se explica lo que muchos venimos explicando hace tiempo: que el accionar del gobierno, rompiendo un contrato que estaba en ejecución, por un elemento formal previo, desata una demanda de daños y perjuicios millonarios. Que no pagará el autor de esta locura. Lo hará la gente.