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El País Opinión La Clave

Apronte su bolsillo

02/09/2026, 02:40
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Tras meses de vueltas bastante reveladoras, el gobierno debió entregar a la oposición los detalles de la demanda que el empresario dueño del astillero Cardama presentó contra Uruguay. Allí se explica lo que muchos venimos explicando hace tiempo: que el accionar del gobierno, rompiendo un contrato que estaba en ejecución, por un elemento formal previo, desata una demanda de daños y perjuicios millonarios. Que no pagará el autor de esta locura. Lo hará la gente.

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