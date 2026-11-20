En este mismo espacio en el diario de ayer se sugería que algunos candidatos en la elección del BPS son promocionados por el Pit-Cnt, entre ellos el aspirante por el sector empresarial Daniel Añón. Es que hay comunicados oficiales del Pit sosteniendo eso. Pero al parecer hay una trampita. Añón es apoyado por todas las cámaras empresariales, y ese supuesto apoyo sindical que en realidad es a los dos candidatos es usado para debilitar su apoyo entre los empresarios.