Amas de casa sin peso

Un muy interesante artículo publicado por este diario hace una radiografía de una entidad llamada “Liga de amas de casa”. Usted podrá no conocerlas, pero más allá de su invalorable trabajo social, esta gente tiene un rol que afecta a miles de hogares. Es que son quienes representan a la “patronal” en los consejos de salarios de las empleadas domésticas. Según la nota, son menos de 100 afiliados, pero hablan por miles sin ninguna representación. ¿Está bien eso?

