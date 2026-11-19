La visita del Papa León XIV a Uruguay dejó muchas lecciones. Pero entre todas ellas, hay una que no ha sido valorada en su justo término. Hablamos del hecho de que mientras duró esa visita, Montevideo fue otra ciudad.

Tanto desde el punto de vista de la limpieza, como en materia de gente en la calle, León XIV operó un verdadero milagro. Montevideo se vio limpia, sin basura acumulada en los contenedores, sin bolsas volando al viento o botellas y plásticos tirados en cada cuadra. Y durante esos cortos días, casi no hubo que atender al triste espectáculo cotidiano de la gente tirada durmiendo en la mitad de la vereda, o haciendo sus deposiciones junto a cada contenedor.

Según los datos oficiales, incluso cayeron los homicidios, seguramente a raíz del fervoroso rezo del ministro Negro, que cada día parece más un turista en su cargo, que alguien con ideas claras de lo que quiere.

Pero no pedimos tanto. Aquí nos queremos centrar en el tema de la basura y la convivencia en la capital, porque la principal lección que dejó la visita papal fue que cuando se quiere, se puede.

Esto es muy relevante para que lo entienda una población montevideana que por costumbre, dejadez, o vendaje ideológico, hace décadas que acepta mansamente vivir en condiciones deplorables. Siendo una y otra vez engañada por los cantos de sirena de la dirigencia del Frente Amplio, que tres meses antes de cada elección municipal promete que va a resolver estos problemas, y tres meses después dice que es imposible. Y que la culpa es de la propia ciudadanía, que no hace su parte en la tarea colectiva de mantener la ciudad limpia y ordenada.

La realidad no podría ser más diferente.

Alcanza darse una vuelta por cualquier ciudad latinoamericana para comprobar que Montevideo es un verdadero “outlier”, una excepción a la regla. Santiago, Lima, Bogotá, Quito... San José de Costa Rica, Ciudad de Panamá, México. Ninguna de esas ciudades presenta la imagen decadente y abandonada que muestra hoy Montevideo.

¿Alguien cree que esas ciudades no tienen gente pobre o con problemas de drogas? ¿Alguien cree que esas ciudades tienen una cultura urbana más sofisticada que la nuestra que pueden cuidar mejor su ciudad? ¿Alguien cree que esas ciudades no tienen complejidades mucho mayores a las nuestras? Y sin embargo, pese a todo esto, uno puede visitar sus zonas céntricas, y sus barrios turísticos, y no ser testigo de lo que somos cada día en Montevideo.

Tal vez el ejemplo más cercano para muchos uruguayos sea Buenos Aires. Argentina es un país que lleva al menos una década sumido en una compleja crisis económica y social. Buenos Aires es una ciudad en cuyo entorno viven casi 10 millones de personas. Y tiene desafíos como migración interna y de países vecinos, que complejizan todavía mucho más su cuidado y mantenimiento.

Sin embargo usted puede visitar Buenos Aires hoy, y no verá la mugre y dejadez que ve en Montevideo. Ni tampoco verá en cada esquina a un señor fumando pasta base y prepoteando a cada persona que pasa cerca.

La típica respuesta del militante del conformismo será que “bueno... eso porque vos cuando visitás esas ciudades, sólo te movés en ciertos barrios más cuidados”. ¿Y?

En Montevideo, ni el centro de la ciudad, ni sus barrios turísticos como pueden ser Pocitos o Punta Carretas, o las zonas recientemente gentrificadas como Palermo o Cordón, presentan un aspecto mínimamente aceptable. ¿Cuál es entonces la explicación?

La única respuesta es lo que pasó apenas se fue León XIV de nuestro país. A los dos días hubo algún tipo de conflicto en la intendencia de Montevideo, y el fin de semana siguiente la ciudad volvió a ser el chiquero impresentable que es habitualmente. Y al mismo tiempo, el Centro, la Ciudad Vieja, y las zonas costeras, se volvieron a llenar de personas tiradas en las calles, consumiendo drogas y haciendo sus necesidades a vista y paciencia de la gente como si nada.

Porque el gran tema es que las autoridades no consideran que tener la cuidada presentable, sea una prioridad en el día a día de su gestión. Tan simple como eso.

Es que la política, como toda actividad, funciona en base a incentivos y estímulos. Desde el momento en que las autoridades comunales del Frente Amplio saben que los montevideanos los votarán aunque postulen a “una heladera”, ¿cuál es el incentivo a esforzarse y hacer las cosas bien? La respuesta es traer a vivir al Papa a Montevideo. O votar con un poquito de amor propio.