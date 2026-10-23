Otro coqueteo con el terror

Al equilibrismo que hace el gobierno en las relaciones con el Estado de Israel, el FA le afloja la cuerda cada vez más.

Sobre los antecedentes recientes ya hemos escrito: el partido oficialista y varios medios de izquierda siguen reclamando enérgicamente al presidente Orsi que califique la guerra contra Hamás como “genocidio”. Para colmo, convocaron institucionalmente a una manifestación por Palestina libre, al mismo tiempo que no concurrían al acto conmemorativo de la masacre del 7 de octubre de 2023, organizado por la Embajada de Israel.

Pero ahora agregan una cuenta más al collar: convocan a un evento en el parlamento por el Día de la Mujer Palestina, al que invitan a Majida al-Masri, integrante del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), una organización acusada de tener vínculos con el terrorismo islamista.

En la mejor hipótesis, se les escapó la tortuga en el intento de halagar a la interna frenteamplista y su entusiasta adhesión al lugarcomunismo woke. En la peor, apuntan a una provocación directa. El equilibrismo que hacen el presidente y el canciller recibe con esto un nuevo empujón al abismo.

Los diputados Felipe Schipani, Pablo Abdala, Gabriel Gianoli, Gerardo Sotelo, Sebastián Sanguinetti y Fernanda Auersperg elevaron una carta a la vicepresidenta Cosse reclamando la exclusión de esa persona, por integrar una organización “designada como terrorista por el Estado de Israel, a la que se le atribuyen graves atentados contra la población civil, incluidos los perpetrados en Ma’alot el 15 de mayo de 1974, Beit Shean el 19 de noviembre de 1974 y Jerusalén el 13 de noviembre de 1975, con numerosas víctimas, entre ellas niños”.

Agrega que dicho FDLP cuenta con un brazo armado, “las Brigadas del Mártir Omar al-Qasim, cuya participación en los ataques del 7 de octubre de 2023 ha sido objeto de investigaciones internacionales. Según declaraciones difundidas por el propio FDLP, integrantes de dicha organización participaron en la primera ola de ataques contra territorio israelí, junto con Hamás y otras organizaciones armadas”.

En otro pasaje advierten que “Majida al-Masri ha defendido la denominada ‘resistencia en todas sus formas’ y promovido la incorporación de las organizaciones terroristas Hamás y la Yihad Islámica a la Organización para la Liberación de Palestina, en el marco de una estrategia común”, entre otras lindezas.

La respuesta de la ingeniera Cosse fue con la prescindencia que la caracteriza. Se desmarcó del problema declarando que “no corresponde que, en mi calidad de vicepresidenta de la República, decida quién puede hablar y quién no en las actividades convocadas por los parlamentarios”. Uno supone que es justamente por ser la principal jerarquía del Poder Legislativo que debería hacer oír su voz, ante un hecho de tamaña gravedad.

Por su parte, el canciller Lubetkin se escudó en que la persona cuestionada no está acusada por las autoridades de Interpol, así que el evento es para él “una buena iniciativa”.

El senador socialista Gustavo González, por su parte, optó por el lema sabinero de negarlo todo: “acá es obvio que hubo una confusión. Se confundieron y armaron este escándalo, que me parece una falta de respeto total”. De todas formas aclaró que “siempre estuvo planteado que la dirigente participara mediante un video”, como si ese detalle atenuara algo.

Demostrando escasa coordinación entre ellos, la respuesta del también senador Daniel Caggiani pareció bastante más sincera: “No conozco a la persona, no conozco tampoco su vínculo ni la catalogación de quién hace ese grupo terrorista”. Pero defiende la invitación porque “cuando se censuran las voces, la democracia en Uruguay se deteriora”. Son los mismos que promueven legislar para censurar los “discursos de odio”, siempre dependiendo de quién los enuncia. Consultado sobre la advertencia opositora, Caggiani contestó que “hay algunos actores que son el brazo político de la embajada de Israel acá”.

Qué edificante será verlos el próximo lunes aplaudiendo a la señora en un video, en un acto en el que más bien tendrían que reclamar que las mujeres palestinas se libren de una vez por todas de la cruenta dictadura de Hamás y sus prácticas medievales. Sería preferible que aprovecharan ese evento para evocar la tragedia del uso de niñas y adolescentes como terroristas suicidas o como escudos humanos para proteger a cobardes asesinos.

Pero tratándose del Frente Amplio actual, es mucho pedir.