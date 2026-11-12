La crisis en Paraguay

Paraguay vive una verdadera tormenta política y financiera. Al punto que su ya ex presidente, Santiago Peña, se encuentra preso en una unidad militar, luego de que fuera destituido por el Congreso de su país en un juicio político relámpago. Pero la peor parte del problema no es la política, por insólito que esto suene, cuando se atiende a lo relatado hasta aquí.

Lo más inquietante que está ocurriendo en el país es la crisis financiera desatada por la quiebra de uno de los principales bancos paraguayos, el Ueno Bank, que acumulaba millonarios depósitos de ciudadanos y empresas, pero también de organismos estatales, y otros regionales como puede ser la represa de Itaipú, y hasta la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Si bien en Paraguay hay un seguro de depósitos que cubre hasta unos 40 mil dólares, y el estado ha venido pagando a algunos depositantes, a esta altura es imposible saber hasta dónde llega el enorme agujero. Y hasta donde se puede extender esta crisis financiera. Como bien sabemos en Uruguay, este tipo de crisis genera un shock de desconfianza en las instituciones financieras del país, y una vez que este terremoto comienza, es imposible saber hasta dónde llegará el impacto de su ola destructiva.

En este momento en que la crisis se encuentra en su momento más álgido, y en el que la sociedad paraguaya se encuentra en medio del comprensible shock, la furia es el sentimiento más extendido por el país. Y el objeto de esa furia es claramente el ex presidente Santiago Peña y su entorno de asesores más cercanos. Hay razones para ello.

Peña fue funcionario durante años del Banco Central Paraguayo, fue jerarca del FMI y tiene estudios en el exterior en materia económica y de gestión pública. Parece difícil argumentar que no estaba al tanto de lo que ocurría. Además, tanto Peña como quien fuera su presidente del Banco Central, tenían vínculos cercanos con el banco fallido, potenciando la desconfianza en que hubiera implicancias nada transparentes en la relación del estado con esa entidad.

Hay otros aspectos que observadores atentos han marcado sobre esta crisis.

La primera es la relación compleja del ya ex presidente Peña con su antiguo mentor político, el también ex presidente Cartes. Una figura enormemente compleja, y que despierta pasiones en uno y otro sentido en la sociedad paraguaya. Al punto que en algún momento fue sancionado por las autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Es un secreto a voces en Paraguay que la relación entre Peña y Cartes se había roto de la peor manera en los últimos tiempos. Y que Cartes había amenazado con terminar con el gobierno de Peña.

Otro tema relevante que sobrevuela esta crisis, es la postura firme que han tenido los últimos gobiernos recientes paraguayos respecto al sensible tema de la represa de Itaipú, cuya gestión comparte con Brasil. Y cuyo reparto de beneficios siempre ha sido un tema de alta sensibilidad para ambos países. De hecho, en 2025 se supo que la agencia de espionaje del gobierno de Lula da Silva había hackeado e infiltrado los sistemas informáticos de altas autoridades de Paraguay.

Como se ve, no hay pocos intereses cruzados que enturbian la lectura de este escándalo. Súmese ahora una lectura mezquina e interesada por parte de sectores de la izquierda regional, que afirman que este estallido demostraría los pies de barro del modelo de crecimiento que viene impulsando ese país desde hace años con bastante éxito.

Ese modelo, que se ancla en un desarrollo fuerte del sector privado, con bajos impuestos, energía a costos razonables, y amplia desregulación burocrática, venía mostrando éxitos que incomodaban a los sectores de la izquierda regional. Sobre todo, porque las tasas de crecimiento de Paraguay, y la cantidad de gente que salía de la pobreza, mostraban un suceso que cuestionaba el marco ideológico anticuado de nuestros socialistas regionales.

De la misma manera que estas miradas intentaron deslegitimar el modelo chileno, cuando estalló la violencia callejera en 2019, ahora buscan hacer lo mismo a partir de esta crisis con Paraguay. Una zoncera sin fundamentos, y que revela la cortedad de miras y el sectarismo de estas posturas.

Más allá de todo esto, Paraguay es un país hermano, que ha sufrido a lo largo de su historia la prepotencia y la injerencia de sus vecinos mayores. Es de esperar que logre superar a su manera esta crisis, y que la misma no suponga un freno en sus recientes avances sociales y económicos.