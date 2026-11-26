La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, fue una muestra clara de un problema central que vive la política hoy. En Uruguay y en el mundo. Hablamos del exceso de emoción o incluso de sentimentalismo, que afecta a todo debate político y de ideas. Algo que el ex presidente colombiano, Iván Duque, llegó a definir en la reciente cena del CED como “emocracia”.

Pero vayamos primero al tema de la interpelación. La misma estuvo motivada por el tristemente célebre caso de la anestesista que, en un caso de probada mala praxis, terminó provocando la muerte de una joven paciente. La polémica en torno a la ministra Lustemberg se debe a que ella, a contrapelo de lo recomendado por un grupo de expertos, redujo de manera sustancial la sanción que afectaba a la anestesista implicada en el caso.

A partir de allí se ha generado un enorme revuelo, en un caso de hondo impacto social. Y que terminó con que el presidente Orsi decidió de alguna manera desautorizar la medida de la ministra, y volver a instaurar la sanción original.

Hay allí otro tema complejo, que es la afirmación por parte de Lustemberg y su entorno, de que el cambio habría sido motivado por elementos nuevos, que no se tenían a mano cuando se decidió reducir la sanción. De manera muy sugerente, desde la propia Torre Ejecutiva se hizo saber a los medios, que no había ningún elemento nuevo.

Sólo este hecho, debería haber llevado a la ministra a renunciar a su cargo. Un cargo en el que ya venía muy golpeada por diversas polémicas, y en especial por el caso del presidente de ASSE, Alvaro Danza, quien al ser nombrado tenía varios contratos de trabajo con el sector privado, que eran completamente incompatibles con su función. También entonces la ministra lo defendió de manera exagerada, hasta que Danza decidió renunciar a sus cargos en el sector privado.

Lejos de cerrar la polémica, el tema sigue generando rispideces en el ambiente de la salud pública.

Hay un elemento que agrava todavía más estos temas. Y es que tanto en el caso de Danza, como en el de la anestesista, la ministra Lustemberg no ha conseguido explicar los motivos detrás de sus decisiones, y se defensa extrema de sus colegas. Todo lo cual hace sentir a la gente que el corporativismo médico, y en especial el de un sector de los médicos que están agremiados y organizados políticamente, tiene mayor influencia que el sentido común.

Pero para retomar el hilo del inicio, todo este proceso ha estado marcado por un exceso de emotividad que no ayuda a comprender las verdaderas responsabilidades políticas que tiene un gobernante.

Desde un principio, la ministra Lustemberg ha visto esto como un ataque a su persona, a sus valores humanos, y a su calidad ética. Y no es así.

Acá el problema es que la ministra tomó una decisión, polémica y discutible, sobre cuyos motivos no ha dado información suficiente y creíble. Y que luego fue desautorizada por su superior, el Presidente de la República. Un ministro es una figura con responsabilidad política, y por lo tanto responde por su cargo por una cantidad de decisiones que no necesariamente tienen implicancias emocionales.

Si ella decidió reducir la sanción, y se aferró a esa decisión durante meses, cuando su propio gobierno la desautoriza, es lógico que eso tenga responsabilidades políticas. Y que la oposición, haciendo un juego que es parte de la vida política, y que el partido de la ministra ha hecho de manera mil veces más cruenta, exija que haya consecuencias políticas.

La postura de la ministra durante toda la interpelación, y en los meses que este caso lleva en debate, ha sido siempre una defensa de sus valores y ética personal, cosas que no tienen por qué estar en juego en esta instancia.

Del mismo modo hay que decir que desde la oposición se ha expresado un discurso demasiado centralizad en la persona, y cuestionando aspectos que van bastante más allá de la responsabilidad política, que es lo que al sistema le toca evaluar. Es claro que se trata de un caso muy sensible, y que se presta para apelar a las emociones más básicas. Pero eso es algo que no conviene a nadie.

El apelar al sentimentalismo de forma permanente en el debate público, lleva a posturas irreconciliables y dogmáticas. De buenos por un lado, y malos por el otro. Nadie ingresa a una función pública para favorecer la muerte de nadie. Pero si es verdad que un jerarca debe responder por las cosas que ocurren bajo su guardia. Y en este caso queda la sensación de que no ha ocurrido.