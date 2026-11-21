Hace pocos días fue entrevistado Oscar Bottinelli, uno de los mayores especialistas en temas electorales del país, y habló de la posibilidad de que blancos, colorados y otros partidos concurrieran al próximo ciclo electoral bajo un mismo lema. Dentro de las reflexiones que dejó planteadas, hubo una muy importante y crítica hacia esos partidos: “se están manejando con diagnósticos bastante equivocados”.

Bottinelli fue a la experiencia histórica de balotaje que tenemos desde 1999 y agregó lo siguiente: “tenemos cinco experiencias en 25 años de haber votado separados los partidos y luego juntarse en el balotaje y en las cinco sin ninguna excepción se redujo la cantidad de votos. Batlle tuvo menos votos que la suma de los partidos tradicionales frente a Vázquez, Lacalle Herrera tuvo menos votos que la suma de blancos y colorados frente a Mujica, Lacalle Pou tuvo menos votos que la suma frente a Vázquez y tuvo una caída espectacular en relación a Daniel Martínez, y Delgado tuvo una caída no tan grande, lo cual revela que el problema no es qué personas son los candidatos sino que es un problema estructural”.

El aporte de Bottinelli muestra hasta qué punto estamos ante diagnósticos electorales equivocados. En primer lugar, hay errores fácticos, de datos históricos, en lo que señala Bottinelli: Lacalle Pou tuvo más votos en el balotaje que la suma de votos blancos y colorados de esa primera vuelta y para el caso de Delgado en 2024 también ocurrió lo mismo. Sobre un total de cinco balotajes Bottinelli se equivoca pues en dos. Además, Lacalle Pou en 2019 no tuvo “una caída espectacular en relación a Daniel Martínez”: Martínez pasó de 949.376 votos en primera vuelta a 1.152.271 en el balotaje, y Lacalle Pou subió de 696.452 votos en primera vuelta a ganar con un total de 1.189.313 votos. ¿Qué caída sería esa?

En segundo lugar, Bottinelli hace énfasis allí donde no hay nada muy explicativo, cuando dice que hubo más cantidad de votos a blancos y colorados en la primera vuelta que apoyos en cada noviembre al candidato del balotaje que provino de los partidos tradicionales. Ese no es el punto relevante para presentar una variable que arroje luz sobre cómo se comporta el electorado: falla para 2019 y 2024, porque no es verdad lo que dice, pero falla además para explicar por qué Batlle sí en 1999 y Lacalle Herrera no en 2009, por ejemplo: en ambos casos recibieron menos votos que la suma de blancos y colorados de primera vuelta, pero los resultados de balotaje fueron diferentes.

La clave no está entonces en describir la fuga de votos blancos o colorados entre octubre y noviembre. La clave explicativa, que sí se verifica en todos los balotajes, es la diferencia que hay en la primera vuelta entre la suma de votos de blancos y colorados por un lado y el resultado del Frente Amplio (FA) por el otro. En los cinco balotajes, cuando los ganadores fueron de izquierda el FA había recibido en octubre más votos que la suma de blancos y colorados. Y las dos veces que ganaron el balotaje candidatos que provinieron de uno de los partidos tradicionales, en 1999 y 2019, la suma de blancos y colorados fue superior a la del FA en la primera vuelta.

Tiene razón Bottinelli cuando explica que el problema no es qué personas son los candidatos sino que es un problema estructural. La foto importante ya está dada en la primera vuelta, incluso independientemente de cualquier resultado de otros partidos: desde 1999 para blancos y colorados la historia muestra que, si son juntos más que el FA en octubre, luego su candidato gana el balotaje. Eso es lo estructural y lo verdaderamente explicativo de los resultados en estos 25 años. Y no hay secretos en este tema. Estas explicaciones, con datos y referencias, surgen por ejemplo del libro “La Coalición Republicana” publicado en 2025 por nuestro columnista Francisco Faig.

Hay que acercarse a los datos fácticos con rigor metodológico. En este sentido el argumento de Bottinelli de que estamos ante un tema estructural, ameritaría entonces una solución de ese tipo: sería este, en teoría, un argumento de peso en favor de una coalición que cambiara las reglas de juego de comparecencia blanca y colorada ya en la primera vuelta.

La verdad de las cosas es que algo tan importante como un lema común no puede decidirse en función de comportamientos electorales del pasado. Es una decisión política y no académica. Empero, es muy importante que los análisis politológicos arrojen luces explicativas y no sean diagnósticos electorales errados.