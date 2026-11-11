¿Cambió el viento?

En pocos días, tres elecciones dejaron resultados que buena parte de la izquierda regional se apresuró a leer como el anuncio de un cambio de época. Los demócratas le arrebataron a Donald Trump las dos cámaras del Congreso. En Israel, el presidente Herzog encargó formar gobierno a Gadi Eisenkot y no a Benjamin Netanyahu. En Brasil, Lula derrotó a Flávio Bolsonaro y obtuvo su cuarto mandato. El viento, dicen, empezó a cambiar. Conviene mirar las cosas con más calma.

En las elecciones, como en la vida, en general pasa lo más esperable. Las campañas importan, pero se juegan sobre un escenario construido durante años. Una buena forma de medir ese escenario son los mercados de predicción, donde la gente no opina gratis: pone plata sobre la mesa. Y durante la mayor parte de este año esos mercados anticiparon la derrota de Trump en el Congreso, el final de la mayoría de Netanyahu y la reelección de Lula. Nadie que siguiera esas apuestas con atención tiene motivos para sorprenderse.

En Estados Unidos, que el partido del presidente pierda las elecciones de mitad de mandato es casi una ley de la política. El propio presidente saliente de la Cámara, Mike Johnson, admitió que retener la mayoría exigía desafiar más de un siglo de historia. Si a eso se suman una guerra con Irán y el aumento del costo de vida, lo raro hubiera sido otro resultado. Lo que sorprendió fue la magnitud de la derrota, no su dirección: los demócratas ganaron bancas en el Senado en Texas, Kansas y Carolina del Sur, estados que hace un año ni siquiera figuraban en su radar.

En Israel, quien vea un giro a la izquierda se equivoca de país. El Likud sigue siendo el partido más grande y la derecha superó lo que anticipaban los sondeos. Lo que perdió Netanyahu fue la mayoría, en la primera elección tras el 7 de octubre y después de gobernar durante el peor día de la historia del país. La participación, la más alta en décadas, fue sobre todo un plebiscito sobre él. Y el encargado de formar gobierno es un ex jefe del Estado Mayor que celebró el triunfo de la “mayoría sionista” y propone un gobierno de emergencia nacional al que invitó al propio Likud.

En Brasil hubo más vaivenes y unas semanas de dudas al final, pero se impuso el escenario de fondo: un presidente con la caja del Estado en la mano frente a un candidato que heredó la postulación de un padre. Aun así, Lula tuvo que remontar una primera vuelta perdida y ganó por menos de cuatro puntos, con un Congreso adverso y un país partido al medio. Difícil ver allí una ola.

Tampoco lo que viene sugiere un viraje. España vota el 29 de noviembre, en menos de tres semanas, y todas las encuestas salvo la oficial proyectan una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox; el promedio les asigna unas 198 bancas, cuando hacen falta 176. En Francia, que elige presidente en abril, Marine Le Pen confirmó su candidatura tras el fallo de apelación y encabeza las mediciones de primera vuelta con más de un tercio de los votos. Y en junio, Colombia eligió a Abelardo de la Espriella para suceder a Gustavo Petro y Perú se inclinó por Keiko Fujimori.

¿Se puede sacar alguna conclusión general? Dos, a lo sumo. La primera es que a los oficialismos les va mal. Perdió el partido de Trump, perdió su mayoría Netanyahu, perdió el heredero de Petro y todo indica que perderá Pedro Sánchez, que adelantó las elecciones después de que el Congreso le tumbara los decretos de vivienda. La excepción fue Lula, y para lograrla tuvo que vaciar el Tesoro. En un mundo de inflación persistente, guerras y servicios públicos que no mejoran, el votante castiga a quien está en el gobierno, sea de izquierda o de derecha. Uruguay lo vivió en 2024, cuando la coalición dejó el gobierno pese a tener un presidente con alta aprobación.

La segunda es que el electorado se aleja de las batallas culturales. Los demócratas que ganaron no lo hicieron hablando de identidades ni de pronombres, sino del precio del supermercado, de la vivienda y de la salud. Casi nueve de cada diez votantes dijeron que el costo de vida pesó de forma decisiva en su voto. “Hicimos campaña sobre la asequibilidad y ganamos con la asequibilidad”, resumió Hakeem Jeffries, que se encamina a presidir la Cámara. Que la izquierda que celebra estos resultados tome nota: el partido que ganó en Estados Unidos lo hizo dejando de lado el wokismo, no profundizándolo.

Todo lo demás es sobreanalizar. A veces pasa, simplemente, lo que tenía que pasar.