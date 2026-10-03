Vive en Narnia

JMC | Montevideo

@|El Ministro del Interior no asume que la criminalidad va creciendo; no saben ni pueden controlarla. Lo que le preocupa es la filtración de los videos: “Las filtraciones siempre preocupan porque, entre otras cosas, ponen en riesgo muchas veces a los propios funcionarios policiales y a las personas que están en las escenas del crimen”. Le importa un bledo que otras filtraciones tengan nombres y sean enchastrados, claro, mientras que no sean del FA.

No pueden garantizar la seguridad y mucho menos las filtraciones, ya que algún operador tuvo la información antes que la Fiscalía... O sea, de la Fiscalía no se filtró, se filtró en el entorno de la unidad que analizó los celulares, que seguro son pocos y se puede averiguar la relación de estos funcionarios con el operador que divulgó información. No son todos malos funcionarios, pero alguna manzana podrida hay, y cuando hay una, el resto corre riesgo.

Si no puede averiguar cuál funcionario es desleal entre unos pocos que tuvieron acceso a la información, sería mejor que dé un paso al costado y deje a alguien que quiera trabajar y tenga coraje como para enfrentar el crimen y también las manzanas podridas del Ministerio.

