Visita del Papa (II)

Daniel Curbelo | Maldonado

@|Si algo le faltaba a la viveza criolla era transformar un sacramento masivo en un after-office exclusivo. La misa papal en Palermo (Buenos Aires) dejó una postal inolvidable: mientras la multitud soportaba el calor a kilómetros del altar, la crema de la farándula Argentina —con Florencia de la V, Yanina Latorre y Valeria Mazza a la cabeza— disfrutaba de sombra, aire acondicionado y catering financiado con fondos públicos.

En la carpa VIP climatizada y custodiada como el Banco Central, se fundieron la alta sociedad y la casta política. Ministros, jueces y legisladores de todos los sectores compartieron bandejas de fiambres, sándwiches de miga y budines artesanales con devoción ecuménica.

Florencia de la V y Valeria Mazza posaron como si desfilaran en un megaevento, mientras Yanina Latorre vigilaba que no faltara café caliente. La jet set local convirtió sus stories de Instagram en un híbrido entre fe y revista Caras.

Al final, la visita del Papa León XIV dejó una enseñanza clara: en Argentina, la fe mueve montañas, pero un pase VIP estatal mueve cualquier valla.