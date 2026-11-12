Visita del Papa (I)

Manuel Cornejo | Montevideo

@|Me ha quedado un sinsabor después de asistir a ver al Papa León XIV, en la Plaza Independencia.

Para la inauguración de la visita, el Papa no ofició una misa ¿?. Para nosotros los católicos la misa es sumamente importante. El gobierno es de izquierda, y supongo la mayoría no son católicos y por lo tanto para ellos no tenía ningún interés. Es una lástima que la Iglesia uruguaya no pudo convencerlos.

Sigo sin entender cómo no pudieron poner pantallas gigantes en la Plaza Independencia.

El audio fue insuficiente. Tenía que adivinar lo que el Santo Padre decía.

En general, la organización dejó muchas dudas.

No entiendo como en una ciudad como Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, con 1 millón y medio de habitantes, se organiza el evento en un lugar con una capacidad para 60.000 personas. Según se informa, las entradas se agotaron a las pocas horas de ponerlas a disposición. Con tantos lugares abiertos mucho más grandes, ¿no se le pudo organizar para recibir por lo menos cerca de 100.000 concurrentes?

Espero que para la próxima visita del Papa, vaya uno a saber cuántos años pasarán, las condiciones sean diferentes.

