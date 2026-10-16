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Visita de Félix Ulloa

16/10/2026, 04:01
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Ricardo de Pinares | Maldonado
@|La semana pasada nos visitó el Vicepresidente de El Salvador, Don Félix Ulloa. Por lo que vi en varias entrevistas, un buen número de periodistas, y en programas de gran difusión, intentaron “marcarle” la cancha con el manido tema de los DDHH.
El visitante no solamente explicó con datos históricos y realidades verificables, sino que con gran educación sorteó varias y determinadas acusaciones. Será tema de análisis seguramente.
Lo que llama la atención es el por qué de la visita de esta autoridad salvadoreña. ¿Cómo se gestó, quién lo invitó?
Llama asimismo la atención que la dirigencia frentista no emitiera opiniones, obviamente que contrarias, haciendo gala de aquella famosa muletilla del Presidente Vázquez: “profundo y prolongado silencio”.

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