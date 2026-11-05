Valverde, dentro y fuera de la cancha

Dr. Israel Jamitovsky | Israel

@ | Apenas transcurridos 24 horas del terrible accidente ferroviario acaecido en Toledo, que provocó la muerte de 69 personas, España continuó impactada y conmocionada no sólo por la tragedia que se abatió sobre tanta gente, sino porque muchas personas continúan sumergidas en la angustia e incertidumbre, habida cuenta que aún desconocen la suerte que corrieron sus familiares y/o amigos que iban a bordo de ambos trenes.

A través de un cotidiano que me remitió Antonio Santa Isabel-querido amigo español de Segovia-, me enteré que el fútbol español manifestó su incondicional apoyo a los damnificados de este siniestro suceso.

Una de los mas destacados protagonistas fue Federico Valverde, destacado jugador uruguayo y capitán del Real Madrid. En el plano estrictamente futbolístico son escasos los jugadores extranjeros que llegaron a ser capitanes en un equipo de la envergadura y prestigio del Real Madrid.

Apenas conocida la tragedia, Valverde se comprometió a prestar ayuda desde su Instagram, difundiendo la información necesaria y concreta como ser:

• Espacios en lo que es viable donar sangre.

• Teléfonos de ayuda psicológica.

• Información de pasajeros que no han sido localizados por sus familiares y amigos.

• En mérito a su iniciativa, muchas personas se incorporaron y movilizaron brindando su respaldo a familiares y amigos de las víctimas.

Los hombres acreditan su dimensión moral y humana precisamente cuando más se los necesita y ante la tragedia, la desgracia y la angustia se abaten en su entorno.

Amén de brillante futbolista, Federico Valverde acreditó ser también una persona de valiosos atributos humanos y su despliegue por cierto, prestigia al Uruguay.

