Uruguay ante la ONU

Uruguayo reflexivo | Montevideo

@|El discurso del presidente uruguayo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas deja, más allá de las preferencias políticas de cada uno, algunos elementos interesantes para la reflexión, en particular respecto a la dicotomía de principios vs. resultados.

Su mensaje estuvo centrado en generalidades respecto a la defensa de la paz, el diálogo, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Para Uruguay, un país pequeño, la defensa de un orden internacional en el que las decisiones no queden exclusivamente en manos de las grandes potencias parece no solamente razonable, sino también conveniente. También mencionó la idea de que el desarrollo no debería medirse exclusivamente por el crecimiento económico, adquiriendo verdadero sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida y bienestar.

Sin embargo, el discurso deja también interrogantes. La referencia al bloqueo económico a Cuba introdujo un elemento político que puede generar legítimas discrepancias y desplazar parcialmente el centro del mensaje, acercándose más a un planteo partidario que a una posición unificada de Estado.

Pero existe una cuestión todavía más importante. Una tribuna global como la ONU representa un recurso escaso e invaluable. Dedicar ese espacio a consignas generales o debates ideológicos regionales implica un costo de oportunidad: se restan minutos valiosos para posicionar con fuerza la agenda estratégica y de inserción económica de nuestro país ante líderes globales e inversores.

Para un país pequeño no alcanza con decir qué mundo queremos; necesitamos explicar qué esperamos conseguir de él. La política exterior debe evaluarse por su capacidad para transformar la oratoria en resultados concretos: mayor apertura de mercados para nuestros bienes y servicios, captación de inversiones en tecnología e innovación, flexibilización del comercio exterior y oportunidades reales para las empresas uruguayas.

Quizás esa sea la verdadera prueba para el Uruguay: lograr que una posición internacional independiente, dialoguista y respetuosa del derecho se traduzca en avances tangibles que impulsen el desarrollo nacional.

Porque, en definitiva, la pregunta no debería ser solamente qué dijo Uruguay ante el mundo, sino también qué consiguió para Uruguay después de haberlo dicho.