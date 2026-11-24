Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|El descontrol del delivery y la pasividad municipal.

Los repartidores en moto se han transformado en parte inseparable del paisaje urbano, pero también en sinónimo de una conducción agresiva que ignora de manera sistemática las normas de tránsito y se ha vuelto una fuente continua de accidentes.

A la vista de todos, parece no existir regulación ni control efectivo; si bien es una forma de supervivencia para muchos trabajadores, la ausencia de límites ha generado una sensación de impunidad donde nadie parece tener la voluntad o el poder de poner orden.

Más allá del tránsito, esta dinámica está creando un verdadero submundo en nuestras esquinas, puntos de reunión improvisados frente a los locales gastronómicos que demandan sus servicios; así, un tramo de la calle, una ochava o incluso las salidas de los garajes terminan ocupados cuando el espacio escasea.

Funcionando como comunidades nómades con sus propias reglas de convivencia, estos grupos convierten la espera en un escenario de charla y distracción constante que altera la paz del barrio.

Entre gritos y el ronroneo incesante de motores con caños de escape adulterados, se genera una contaminación sonora que se ha vuelto la pesadilla nocturna de miles de vecinos que solo reclaman su derecho al descanso.

¿Cuál es la solución?

Para terminar con este caos, es necesario apuntar a la corresponsabilidad; el primer eslabón es el comercio que los convoca: los locales deben hacerse cargo del impacto que su operativa genera en la cuadra, exigiendo orden en sus puertas y negándose a trabajar con aquellos repartidores que, amparados en el descontrol, ignoran las reglas básicas de convivencia y respeto al vecino.

Sin embargo, la responsabilidad última e indelegable recae en la Intendencia; sin fiscalización real sobre los ruidos molestos, el estacionamiento indebido y la seguridad vial, la ciudad seguirá rehén de una economía de plataformas que privatiza las ganancias pero socializa el caos.