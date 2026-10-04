Terminal de Punta del Este

Ana May Zubiría | Maldonado

@|Soy vecina de Punta del Este. Nos enteramos por la prensa de que la Intendencia pensaba prohibir que los ómnibus interdepartamentales y regionales llegaran a la terminal, sin consulta ni aviso a quienes la usamos habitualmente.

Un grupo de vecinos autoconvocados salimos a juntar firmas; más de 6.000 vecinos dijimos que no. Para el lunes 21 de setiembre habíamos organizado un acto en el salón de la Liga de Punta del Este. El jueves anterior, el Intendente anunció que suspendía el tema hasta marzo, y días después la Liga nos retiró el salón. Hicimos el acto igual, en la calle, bajo lluvia y viento; muchos de los presentes tenían más de 70 años. El jueves 24 entregamos las firmas en la Intendencia y se abrió un expediente.

Suspender no es resolver. Pedimos que la terminal se quede donde está y siga recibiendo a todos los ómnibus; si hay que mejorarla, que se mejore. Lo que no aceptamos es que se decida su futuro a espaldas de quienes vivimos acá. Los vecinos de Punta del Este queremos llegar a Punta del Este.

