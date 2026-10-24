Daniel Curbelo | Maldonado

@|En la parada 17 de la Avenida Roosevelt, un predio emblemático de Punta del Este exhibe signos evidentes de descuido. Se trata de la antigua residencia presidencial, donada a fines de los años 40 por el empresario Mauricio Litman con el fin exclusivo de alojar a los jefes de Estado.

En 2011, la propiedad fue transferida por el Poder Ejecutivo al Banco República por USD 2,7 millones —destinados en su mayoría al Plan Juntos y a capacitación agraria—. Para sortear la prohibición de enajenación y evitar reclamos de los herederos, la operación se concretó entre organismos públicos y el inmueble se devolvió en comodato a Presidencia.

A pesar del paulatino deterioro exterior de sus jardines y estructura, la casona sigue amueblada y operativa para ocasiones excepcionales: allí recibió Lacalle Pou al presidente paraguayo Mario Abdo Benítez en 2021, y también sirvió para alojar descansos puntuales de la familia de Yamandú Orsi.

Sin embargo, detrás del lugar subyace un nudo legal determinante: la donación modal de Litman prohíbe la subventa y el uso comercial u hotelero. Al no poder transformarse en emprendimiento bancario ni venderse a privados, y sin partidas de mantenimiento sostenido por parte del BROU o Presidencia, un patrimonio de enorme valor sigue atrapado en un atolladero a la vista de todos.

