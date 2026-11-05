Replantar árboles

Dr. Carlos Salveraglio | Montevideo

@| El periodista Tomás Linn en su columna de El País el 1 de noviembre señala con total acierto el triste espectáculo de las palmeras atacadas por el picudo rojo y la imperiosa necesidad de dar lugar a otro tipos de árboles.

Señala también la lista de árboles que podrían tomar el lugar de las palmeras al adaptarse como arbolado público y embellecer la ciudad.

Hace mención con acierto a las tipas, por su majestuosidad, al árbol de Artigas, el ibirapitá, de copas frondosas y hermosas flores amarillas en verano, a los Liquidambar por su variedad de colores en otoño o el Ginkgo Biloba.

A esta lista deberíamos agregarle el lapacho de flores coloradas o amarillas cuyo lento crecimiento lo compensa con la belleza de sus flores, el ceibo o árbol de la enseñanza, el jacarandá de flores celestes, el timbó u oreja de negro que por su desarrollo se adapta mejor a avenidas o parques el tilo por su belleza y su aroma etc.

A todo ello nos gustaría que se tuvieran también en cuenta árboles frutales como los nogales. Si bien tardan en dar frutos son luego generosos, por su producción y de excelente sabor, los olivos que han demostrado su buena adaptación al medio, los castaños etc sin olvidar los frutales autóctonos, como el arazá, la pitanga o el guayabo del país. Y como árboles autóctonos de hermosas flores y de mediano tamaño como el plumerillo colorado o la espumilla de variados colores. Comprometer a los vecinos en su proteción y cuidados será de importancia para que todos participemos de su belleza, sus flores y sus frutos y los pájaros, sus nidos.

