Analista observador | Montevideo

@|Ha habido planteos en meses recientes por parte de organizaciones de izquierda respecto a modificar el régimen de las AFAP vigente en Uruguay.

El sistema de ahorro previsional en Uruguay atraviesa un momento clave de expansión y consolidación. De acuerdo con los informes del Banco Central del Uruguay (BCU), el mercado reúne a unos 1,74 millones de afiliados y administra más de $ 1,085 billones de pesos (aproximadamente USD 27.000 millones) repartidos en sus tres subfondos obligatorios: Crecimiento, Acumulación y Retiro.

Detrás de estas cifras de volumen, el análisis comparativo del sector expone marcadas asimetrías operativas entre los competidores y plantea interrogantes estructurales sobre la eficiencia de la inversión a largo plazo.

El sector está liderado por el organismo estatal. La distribución de la cuota de mercado muestra una clara supremacía del actor estatal. República AFAP encabeza la nómina con el 38,6% de los trabajadores registrados (más de 680.000 afiliados), seguida por AFAP Itaú (23,3%), AFAP Sura (22,7%) e Integración AFAP (15,3%); y comisiones de 4% en el caso del organismo estatal y 5,89% en las demás instituciones. La rentabilidad real neta promedio de los últimos cinco años en UR varió ligeramente según los casos, aunque no superó el 1,5%.

Al evaluar el desempeño de la administración privada frente a la pública, destacan tres aspectos críticos:

-El impacto multiplicador de las comisiones: La brecha entre el 4,00% percibido por República AFAP y la tasa cercana al 5,89% aplicada por sus competidoras privadas parece reducida a simple vista. Sin embargo, su cobro continuado durante 30 o 40 años de vida laboral genera una diferencia sustancial en la masa final de capital destinada a calcular la jubilación.

-Concentración en riesgo soberano: Una parte mayoritaria de los activos administrados se halla colocada en deuda pública y títulos emitidos por el BCU. Aunque estos valores ofrecen un bajo riesgo de impago, entrelazan la fortaleza de la jubilación privada con la salud fiscal del Estado uruguayo. Se viene comentando la posibilidad de que un porcentaje pueda ser invertido en el exterior a futuro.

-Retornos reales modestos: La rentabilidad real ajustada por la Unidad Reajustable (UR) evidencia la dificultad de generar rendimientos elevados en un mercado financiero local estrecho y dominado por la renta fija. La flexibilidad normativa reciente para aumentar las inversiones en el exterior intenta sortear este límite, aunque expone los ahorros a la volatilidad bursátil internacional.

El modelo de fondos divididos por tramos de edad ha logrado proteger a quienes están próximos al retiro. No obstante, elevar la rentabilidad neta y moderar las comisiones siguen siendo los grandes asignaturas pendientes para fortalecer las futuras pensiones en el país.

Es un tema muy importante para el futuro de los ahorristas, a los que se debe proteger tanto en la seguridad como en la rentabilidad.