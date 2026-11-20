Propietario molesto | Montevideo

@|En los últimos meses ha vuelto al centro del debate público la desconexión evidente entre el valor de aforo que el SUCIVE asigna a los vehículos usados y su precio real en el mercado uruguayo. Al analizar distintos modelos populares con menos de diez años de antigüedad —como un Chevrolet Onix, un Volkswagen Gol, un Hyundai HB20, un Renault Kwid o un Suzuki Swift—, se constata de forma recurrente un desfasaje en exceso que ronda el 20% por encima del valor real de venta.

Esta distorsión responde a que las tablas de aforo parten de una ficción: asumen que cada automóvil usado se encuentra en un estado teórico óptimo, ignorando factores determinantes en cualquier transacción comercial real como el kilometraje acumulado, el desgaste natural de los materiales o la depreciación acelerada que impone la oferta actual de plaza.

Dado que la patente se calcula aplicando una alícuota fija sobre ese monto ficticio, ese 20% de sobrevaluación se traduce directamente en un impuesto inflado que castiga al contribuyente. Resulta imperioso que las autoridades revisen y sinceren los criterios de tasación para que el tributo guarde una relación justa y realista con el patrimonio efectivo de los ciudadanos.

Se ha divulgado un planteo de un diputado en el Parlamento que propone una depreciación anual ficta del 5% y la aplicación de la alícuota respectiva sobre ese monto. No puede continuar el exceso que actualmente se constata en la realidad.