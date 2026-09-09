¡Paren la mano!

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|No pasa una semana en que no aparezca un escándalo en el gobierno y quien paga las consecuencias es la gente.

Días atrás, se informó lo sucedido con la Sra. Goyeneche, que el propio Frente Amplio le negó los votos para que le pagaran una compensación en la Rendición de Cuentas.

¡El propio gobierno la propone y el propio gobierno la bocha!

Luego la renuncia de los profesionales de Salud Pública; alrededor de 20 médicos especialistas. Es evidente que la Salud anda mal y los responsables, bien gracias.

Por otro lado, el INDA ha perdido algunos pesos; se fueron volando...

El último, de hace pocos días, lo protagonizó una autoridad del Ministerio del Interior, quien se refirió con una actitud nada cordial al desaparecido Jorge Larrañaga. Pero como quisieron evitar pasar a mayores, el responsable pidió disculpas.

Otro escándalo fue con el dinero que desapareció del Sunca y las viviendas en Paysandú.

No vamos a referirnos a los paros del Puerto porque es una vergüenza, y más vergüenza es mantener a Castillo en el cargo.

No hay dudas que de aquello de “que gobierne la honestidad” eran fuegos artificiales para la tribuna, y la meta que se han fijado es pegarle al que les va a ganar. Sí, me refiero a Luis, y a partir del discurso del 9/8/26, sueñan con él.

Para terminar, el 25 de Agosto en lugar de festejar un día patrio, ellos festejan el día del comité de base. Y de acuerdo a la perspectiva que tiene el gobierno está todo fenómeno (la educación, la seguridad, la salud, la economía).

Ahora están preocupados por si Lula pierde las elecciones, frente a un ignoto candidato que el único mérito que tiene es ser hijo del expresidente Bolsonaro. Argumentan que la derecha, la ultraderecha y el fascismo están aumentando, pero se equivocan. Ustedes están retrocediendo, porque en todos esos países la gente se hartó de que los roben, de que lo único que les importa es llenarse los bolsillos con la plata del pueblo.

Y acá les sugiero que pongas las barbas en remojo, porque la gente no aguanta tanta injusticia. A las autoridades les parece justo que un jubilado no llegue a 21.000 pesos de jubilación y que los tupamaros (que atentaron contra las instituciones y la sociedad) cobren jubilaciones de 60.000 pesos, con el agravante, gracias al Dr. Vázquez, de que esa prestación pase a los descendientes por los siglos de los siglos.