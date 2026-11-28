Néstor Lioret | Montevideo

@|Justo coincidí, por una actividad académica, con mi amigo el viajado, en Madrid. Mientras saboreábamos unos churros con chocolate y lo felicitaba por lo prolija que estaba la Puerta del Sol (después de la anomia de las carpas) comentamos el debate Sánchez-Feijóo, más enfocados en los atuendos elegidos para la ocasión que en las palabras (los políticos, estoy por creer, se parecen en todas las latitudes).

En eso me comentó, al pasar, que el Presidente de la República Oriental del Uruguay había estado en Madrid. Entusiasmado, le respondí que sí y le pregunté qué le había parecido el discurso (yo no lo vi; apenas leí unas notas en la prensa vernácula que casi lo equiparaban con Churchill). Sopló un poco el chocolate, se tomó un par de segundos y me espetó: “¿En qué idioma habla?”. Se me enfrió el chocolate.

