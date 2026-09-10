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Operación Carancho

10/09/2026, 04:01
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Lucas A. Fraga | Montevideo
@|Existen muchos temas que escapan a mi comprensión. Seguramente alguien avezado en leyes podría desasnarme. Pero algo es seguro, escapan a toda lógica. Si es que lógica tienen algunas leyes.

En la reciente “Operación Carancho” fueron condenados un grupo de personas que constituían una asociación para delinquir, en base a información privada que les redituaba exorbitantes ganancias.

Algunos de esos delincuentes salieron escrachados con nombre y fotos en la prensa.

En base a este criterio, me pregunto cómo puede ser que quien comete crímenes mucho más atroces: asesinatos, violaciones, femicidios, violencia doméstica, matar en estado de ebriedad o dopados, no sólo sus fotos, ni siquiera sus nombres salen a la luz. Seguramente, para el ciudadano sería mucho más útil esa información.

Incluso hasta las penas parecen más severas. ¿Qué está pasando? ¿Es el Código Penal que es asimétrico o hay interpretaciones incoherentes?

Si existen grados de implacabilidad en ciertos delitos el Código tiene grandes lagunas o quien lo emplea ha perdido el norte.

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