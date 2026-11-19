Willian Izzi Rosa | Montevideo

@|Proteger la vida, la biodiversidad y el patrimonio natural del Uruguay.

Una causa que nos involucra a todos: la defensa de nuestro patrimonio natural, la protección de la vida y la preservación de nuestros ecosistemas.

Hablar de nuestras costas es hablar de mucho más que playas y paisajes. Es hablar de vida, de biodiversidad, de un patrimonio natural que muchas veces desconocemos y cuya importancia recién comenzamos a comprender en toda su dimensión.

El lecho marino uruguayo, sus profundidades oceánicas, los bañados, los humedales y los diferentes ecosistemas costeros conforman un entramado natural de enorme valor. Allí existe una riqueza biológica que debemos conocer, respetar y, fundamentalmente, proteger.

Recientemente, las investigaciones científicas realizadas en aguas profundas del Uruguay, en el marco de la expedición Uruguay SUB200, permitieron descubrir un universo que permanecía prácticamente oculto a nuestros ojos. Los investigadores documentaron extensos arrecifes de corales de aguas frías; organismos nunca antes registrados en nuestras aguas y decenas de especies con potencial de ser nuevas para la ciencia.

Los resultados sorprendieron incluso a los propios investigadores. Se trata de descubrimientos que nos obligan a reflexionar sobre cuánto desconocemos todavía de nuestro océano y sobre la enorme responsabilidad que tenemos de preservar aquello que apenas comenzamos a descubrir.

¿Cómo podemos poner en riesgo semejante riqueza natural sin conocer plenamente las consecuencias que determinadas actividades pueden provocar?

La preocupación por la prospección sísmica y la exploración de hidrocarburos en nuestras aguas merece un debate profundo, transparente y con participación de toda la sociedad. No podemos ignorar los posibles impactos sobre la fauna marina, los hábitats submarinos, las especies migratorias y el equilibrio de los ecosistemas.

Tampoco podemos dejar de lado a quienes históricamente han vivido del mar: nuestros pescadores artesanales. Detrás de cada jornada de pesca existe un oficio, una tradición y una forma de vida que merece respeto. Su trabajo representa parte de nuestra identidad y de la cultura de nuestras comunidades costeras. Proteger el mar también significa defender sus fuentes de trabajo y garantizar que las futuras generaciones puedan continuar desarrollando esta actividad.

Hace unos días, al encontrarme en la Plaza Cagancha de Montevideo, tuve la oportunidad de observar una movilización de ciudadanos que manifestaban su preocupación y desacuerdo frente a los proyectos de exploración petrolera en nuestras costas. Fue una expresión de compromiso ciudadano que merece ser escuchada. Personas reunidas por una misma inquietud: defender nuestro mar y exigir que su futuro no sea decidido sin considerar las consecuencias ambientales y sociales.

Creo firmemente que Uruguay necesita avanzar en una legislación que fortalezca la protección de sus ecosistemas marinos, sus fondos oceánicos, sus humedales y sus áreas de especial valor ambiental. Necesitamos controles rigurosos, investigaciones independientes, transparencia en las decisiones y garantías reales de preservación.

El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por sus posibilidades económicas inmediatas. También debe medirse por su capacidad de proteger los recursos naturales, respetar la vida y garantizar un ambiente saludable para quienes vendrán después de nosotros.

No se trata de estar en contra del progreso. Se trata de comprender que no todo proyecto representa progreso cuando puede comprometer un patrimonio natural irremplazable.

El mar no nos pertenece exclusivamente a quienes hoy habitamos este territorio. También pertenece a las generaciones futuras, a quienes tienen derecho a conocer sus riquezas, disfrutar de sus costas y convivir con una naturaleza viva y saludable.

Cuidar el mar es cuidar la vida. Proteger nuestros océanos es defender nuestra identidad, nuestra biodiversidad y nuestro futuro.

Que los descubrimientos científicos no queden solamente en publicaciones y fotografías. Que se conviertan en conciencia, en compromiso y, sobre todo, en decisiones políticas concretas.

Porque cuando se trata de proteger la vida, no podemos permanecer indiferentes.

Nuestro mar es patrimonio de todos. Su protección debe ser un compromiso de todos.