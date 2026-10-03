No son sinónimos

Ciudadano independiente | Montevideo

@|En el debate político cotidiano, términos como izquierda, progresismo y populismo suelen usarse como sinónimos. No lo son. Describen tres dimensiones distintas de la política y entenderlas por separado ayuda a leer mejor la realidad de nuestros países.

La izquierda es una posición en el eje económico-social clásico: mayor intervención del Estado, redistribución de la riqueza y políticas de igualdad social frente a la lógica de mercado.

El progresismo se superpone con la izquierda, pero su eje es otro: el cambio cultural frente a la tradición. Implica avanzar en derechos civiles y ampliar libertades individuales en lo social. Habitualmente va de la mano de la izquierda económica, aunque no siempre.

El populismo, en cambio, no es una ideología de contenido sino un estilo de hacer política: dividir a la sociedad entre “una parte del pueblo” virtuoso y un grupo de personas con pensamiento diferente y presentarse como vocero directo de ese pueblo contra las instituciones. Por eso existe populismo tanto de izquierda como de derecha, y puede combinarse —o no— con cualquiera de los otros dos ejes.

Uruguay ofrece hoy un caso particular. Desde marzo de 2025 gobierna el Frente Amplio. Su agenda combina medidas económicas de corte redistributivo con banderas sociales típicamente progresistas, pero con un número no menor de representantes e integrantes de cargos públicos a todo nivel con enfoque de descartar a los adversarios.

El caso muestra además, que ni siquiera “la izquierda” es un bloque uniforme: dentro del propio Frente Amplio hay tensiones, como la que generó una propuesta de impuesto a los más ricos, impulsada por sindicatos y parte del oficialismo, pero resistida por el propio Presidente.

La lección es simple: izquierda, progresismo y populismo responden a preguntas distintas —cuánto Estado, qué tan rápido cambiar las costumbres, y cómo se construye el poder—. Un mismo gobierno puede ser izquierdista o progresista o populista, o una combinación de todo ello.

