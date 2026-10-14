Alfredo Etchegaray | Maldonado

@|“Son los privados quienes deben mover la aguja”, declaró el Ministro de Economía Gabriel Oddone.

Estamos todos de acuerdo en que Uruguay necesita crecer, y si consideramos que el principal freno es el exceso de regulaciones, lentitud y complejidad de miles de trámites del Estado, un buen primer paso es una rápida consulta a creativos y emprendedores, exportadores y fábricas nacionales, y a todo el sistema administrativo, para implementar con velocidad, un plan de eficiencia de alto impacto y rápida implementación. El País puede sumarse en ese primer paso. Destrancar, desregular, simplificar, y acelerar, son acciones que motivan las inversiones y el crecimiento del PBI.

Como es Estado no bajará su costo operativo, sí puede aceitar los engranajes para que quien tenga un proyecto, pueda iniciarlo inmediatamente.

El Poder Ejecutivo puede invitar a cada organismo y funcionario público a sumarse a este plan nacional para crecer, para que todos empujen y sumen.

Para que se comprenda: en el fútbol, un jugador muy caro es justificado si es rápido y mete muchos goles.