Más allá de las cifras

Dr. Jorge Cassinelli | Montevideo

@|Con respecto a la divulgación de las cifras oficiales sobre la reducción de la pobreza, considero fundamental distinguir entre una mejora estadística y un logro definitivo.

La pobreza no se combate administrándola indefinidamente, sino creando oportunidades reales para que las personas puedan salir adelante con dignidad y autonomía. La asistencia social es necesaria para quienes más lo necesitan, pero debe ser un puente hacia el empleo, la educación y la inclusión, no un mecanismo que perpetúe la dependencia.

Que los indicadores mejoren es una noticia positiva, pero también es necesario analizar las causas, la sostenibilidad de esa mejora y cuánto falta para que las familias alcancen condiciones de vida dignas. No basta con celebrar cifras; hay que transformar realidades.

Menos clientelismo y promesas vacías; más trabajo, educación y oportunidades. La verdadera justicia social consiste en crear las condiciones para que las personas puedan superar la exclusión y salir adelante por sí mismas, no en convertir sus necesidades en una herramienta de rédito electoral.