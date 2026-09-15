Los políticos no respetan

Dr. César Fontana | Montevideo

@|El primer La Constitución de la República es clara y contundente cuando en su artículo 11 señala lo siguiente: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.”

Parece bastante claro, ¿no es así? Pues bien, en dos recientes oportunidades, años 2019 y 2024 el cuerpo electoral rechazó la posibilidad de que existieran los allanamientos nocturnos en nuestro país, dos veces consecutivas por si fuera poco. Sin embargo nacionalistas y colorados insisten con el mismo tema con lo cual en realidad muchos se contradicen al agraviarse de que en dos pronunciamientos la Nación mantuvo la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y sin embargo la misma no se aplica ¿ y acaso ahora no se pretende, una vez más, desconocer pronunciamientos claros de la ciudadanía contrarios a los allanamientos nocturnos? ¿ En qué quedamos, se respeta o no se respeta la voluntad popular? ¿Para algunas cosas sí y para otras no?

Es cierto que no existe previsión normativa que prohíba el mismo intento una tercera o cuarta o quinta vez pero debe señalarse que no sólo de leyes viven los seres humanos, hay otras cosas como el elemental sentido común y el respeto al votante que los gobernantes no pueden perder de vista, a menos que vivan en otra dimensión, cosa que en ocasiones parece ser.

En muchas oportunidades se ha señalado por quien esto escribe que nuestra Policía no está preparada para efectuar allanamientos durante la noche. ¿ Esta Policía, la misma que no pudo impedir que un reconocido mafioso como Morabito se escapara de la Cárcel Central faltando poco para que saludara con la mano o la misma Policía que dedica 600 efectivos para un partido de fútbol con la presencia de la hinchada de un solo equipo y no puede controlar los desmanes de novecientos o mil inadaptados? ¿ Esta Policía que hace un tiempo atrás realizó un allanamiento- diurno obviamente- en un barrio crítico de Montevideo y que culminó en un intercambio de disparos con una persona fallecida? Y hay que ser claro en esto, la crítica no es para el simple y sufriente uniformado, obligado a vivir muchas veces junto a delincuentes o gente en vías de serlo, sino a quienes están más arriba en la jerarquía. Por otra parte esto nada cambiaría por la autorización escrita más la presencia de un Magistrado en el lugar puesto que sería absurdo que él comandara las acciones y maniobras concretas amén de que en otros proyectos desestimados se preveía esa forma de actuar.

Reconozcámoslo, no tenemos una Scotland Yard o un FBI a mano para ejercer una tarea que de por sí, intrínsecamente, conlleva una fuerte carga de violencia moral la que poco cuesta para que se convierta en violencia física con graves consecuencias. En suma: ¡que la clase política respete de una buena vez por todas lo ya decidido por sus representados!

Si este desencuentro con la opinión pública se materializada desde ya digo que seguiré votando NO.

