Los niños de Gaza...

E. Montefiore | Montevideo

@|Y los túneles de Hamás.

Ante situaciones de guerra, los países democráticos protegen a sus habitantes. Así, cuando la amenaza nazi creó en Inglaterra la certeza de próximos ataques, el gobierno implementó sistemas de protección de la población civil, especialmente en Londres, el más seguro objetivo de ataques. Así, llegado el Blitz, al sonar las alarmas los habitantes de Londres sabían correr a sus refugios pre-asignados, sea en los túneles del metro o en sótanos relativamente seguros. En nuestros tiempos, en Ucrania, ante los ataques de Rusia, rápidamente el gobierno implementó alarmas que indicaban a sus pobladores que debían refugiarse en los bunkers o túneles de metro que se habían asignado. Cuando se iniciaron los recientes ataques de Irán hacia Israel, también los israelíes sabían hacia dónde dirigirse para proteger a sus familias. En estos dos últimos casos hemos visto reporteros durante los ataques transmitir por televisión desde los bunkers y sótanos de Kiev o de Tel Aviv.

En Palestina el gobierno civil, representado por la Autoridad Palestina había sido desplazado de la Franja de Gaza por Hamás, una fuerza teocrática entre 2006 y 2007. Un triunfo parlamentario de Hamás sobre Fatah se transformó poco después en un violento combate entre ambas fuerzas que terminó con Hamás tomando el poder absoluto en la Franja. Así se estableció un gobierno teocrático de ocupación que usó como excusa una victoria parlamentaria.

¿Pero acaso estaban las familias de Gaza con sus niños, protegidos bajo tierra, en los cientos de kilómetros de túneles que el gobierno de ocupación de Hamás había construido? Necesitamos entender que para un gobierno teocrático el Cielo Eterno es más valioso que la vida fugaz en la Tierra. Entonces, ¿para qué proteger a las familias con sus niños? Hacerlos víctimas (y, de paso, filmarlos para que vean sus despojos los bondadosos occidentales) sólo puede ser un bien. Y así, los túneles quedaron reservados principalmente para los combatientes del Cielo Eterno y sus armas.

Hoy, las almas sensibles de Occidente tratan a Israel de genocida. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, las muertes de civiles en Alemania por los bombardeos Aliados se estiman entre 300.000 y 600.000. Y los muertos civiles por las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki se estiman en más de 200.000, sin contar las secuelas médicas que llevaron a la muerte a otro número no bien estimado de civiles. Pero el “despertar” no había llegado a nuestra América, y no se vio acá en Uruguay que nuestro gobierno llamara a sus seguidores a manifestar con banderas nazis por el centro de Montevideo y otras ciudades contra el genocidio de los Aliados. O que los universitarios y académicos hicieran profundos análisis intelectuales sobre las indefensas víctimas de la Alemania nazi y el derecho de Hitler a defender a su país de la agresión Aliada. Tampoco hubo en aquellos tiempos previos “al despertar” jueces que denunciaran ante alguna corte internacional de justicia a los Aliados por genocidio y obtuviese luego el Premio Nobel de la Paz.

Pero ahora llegó “el despertar” y todo se ve más claro. Los representantes de cierta izquierda uruguaya – no debo incluir en esto a sectores nobles de la izquierda acallados por la usurpación de sus ideales – y el actual partido de gobierno han entendido la importancia de asumir que las fuerzas de la teocracia islámica son un ejército de liberación (como en su momento – anticipándose al despertar de nuestros días – esa izquierda entendió que el ejército uruguayo de febrero de 1973 era un compañero de ruta para la liberación nacional). Y algunos intelectuales, y académicos y universitarios, están tan orgullosos de su recién adquirida sensibilidad que no pierden ocasión de exhibirla. Pero, de nuevo, ¿cómo explican nuestros nuevos pensadores, ahora despiertos y sensibles, que los niños de Gaza no estuvieran protegidos en los túneles de Hamás durante los ataques israelíes?

