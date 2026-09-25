Libertad de expresión (II)

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Es curioso cómo la sensibilidad de la gente va cambiando según sea el destinatario. Esto pasó cuando la Sra. Laura Raffo, que merece todo el respeto del mundo, fue insultada salvajemente por murgas compañeras, por dirigentes del F.A. e incluso por el Sr. Mujica haciendo comentarios discriminatorios; y no vimos, ni oímos a la Sra. Blanca Rodríguez alzar la voz, desaprobando la actitud canallesca de los dirigentes políticos del F.A.

Entonces, como ciudadano de esta República, no puedo callarme ante tan incomprensible propuesta de limitar la libre expresión de los ciudadanos.

Sra. Rodríguez, como educadora debe saber que en este país republicano gozamos de libertad, que costó mucha sangre derramada para lograrlo; no sé si conoce a un tal Aparicio Saravia, que dio su vida para que pueda disfrutar de libertades cívicas. Y como Aparicio, hubo otros que sacrificaron sus bienes y sus vidas, para que Ud. ocupe una banca en el Palacio Legislativo y pueda salir de paseo de visita al imperio.

Por eso señora, con el mayor de los respetos, le digo que lo propuesto por Ud. es un mamarracho. Y para terminar le informo, por si no se dio cuenta, que las políticas sociales no empezaron con los gobiernos del F.A., ¡por lo menos hace 100 años que se aplican!

Otro acontecimiento sucedido hace pocos días, fue cuando el Sr. Ministro Oddone derrapó con el periodista Leo Sarro, porque cometió la imprudencia de hacerle preguntas que el Sr. Ministro no sabía qué contestar. Entonces, apeló a lo que sabía hacer el Dr. Vázquez y el Sr. Mujica, enojarse y prepotear al entrevistador.

Todas estas situaciones responden solo a una cosa: tienen miedo y tiemblan porque Luis será candidato...

