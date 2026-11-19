Dr. César Eduardo Fontana | Montevideo

@|Como consecuencia o a raíz de la reciente visita del Papa a nuestro país, en la edición del pasado domingo 15 de noviembre, se publicaron dos artículos de opinión que directa o indirectamente mencionan tal circunstancia. La primera de ellas, muy dedicada a tal evento, es del expresidente Dr. Julio M. Sanguinetti que analiza el acontecimiento desde su posición de agnosticismo y resalta el lado positivo de las palabras de León IXV con alguna diferencia de matiz que en realidad incide poco en la concepción general del hecho y resulta perfectamente comprensible a la luz de las diferencias metafísicas.

La otra nota en cambio es más general y el tema religioso se trae a colación de manera un tanto residual pero su autor, el Sr. Faig, incurre a juicio de quien esto escribe en algunas expresiones más bien fuera de lugar y que incluso podrían llegar a catalogarse como de cierto grado de grosería. Ignoro el motivo por el cual el articulista se muestra tan innecesariamente rudo pero no pueden ser catalogadas de otra manera frases tales como “oponerse a las sotanas significa vivir en 1890” resultando el sustantivo “sotanas” con un dejo de menosprecio y la otra frase resulta agresiva en referencia no demasiado velada hacia un sacerdote que el suscrito no conoce en persona pero que todo indica que está bien considerado en el medio en que actúa por su labor pastoral, comunitario y social con personas en situación de vulnerabilidad. ¿Era necesario decir “En pocos años será multitudinaria la misa de fin de año del cura Verde en la playa de Playa Verde”? Estimo humildemente que No. Se puede discrepar por cierto pero sin necesidad de acudir a expresiones con contenidos irrespetuosos.

Es una verdadera lástima. Los lectores, independientemente de cómo piense cada uno, no lo merecían.

