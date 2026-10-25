Willian Izzi Rosa | Canelones

@|Fuerza, trabajo y corazón del campo uruguayo.

Hoy, la mujer rural no es solo una presencia en el campo; es protagonista. Es emprendedora, es madre, es esposa, es ama de casa, y es, además, trabajadora del campo.

Su jornada no comienza con el sol; comienza antes. Cuando el resto del mundo aún descansa, ella ya está de pie, cuidando la casa, cuidando la familia, cuidando la tierra.

Si tendremos que valorar, significar y amar a estas mujeres, por su esmero, por su perseverancia, por su capacidad de hacer muchas cosas a la vez y hacerlas bien.

Y en esa valoración, hay que destacar el acompañamiento de quienes entienden el valor de la mujer rural. Con un liderazgo humano, abnegado y profundo, nuestro querido Alcalde de San Bautista, Joaquín Farina, acompañó a las mujeres rurales al Alero, mostrando una vez más su compromiso y respeto.

No fue solo una presencia; fue un gesto. Un gesto de cercanía, de escucha, de respeto. Un gesto que dice: la mujer rural importa, la mujer rural merece ser acompañada, la mujer rural merece ser celebrada.

Porque la mujer rural no se detiene. Trabaja el campo con sus manos, con su fuerza, con su paciencia. Acompaña la cosecha, el ganado, la producción, el emprendimiento. Y, cuando llega alguien a su casa, siempre tiene una buena palabra, una sonrisa, un abrazo para recibirte.

Esa es la verdadera riqueza del campo uruguayo. No está solo en la tierra, ni en la producción. Está en la mujer que lo sostiene cada día, en silencio, con amor y con trabajo.

Para celebrar el Día de la Mujer Rural, es necesario decirlo con claridad: no alcanza con el saludo, no alcanza con la felicitación. Es necesario valorarlas, reconocerlas, darles su lugar, en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en las decisiones. Porque sin la mujer rural, no hay campo. Sin la mujer rural, no hay familia. Sin la mujer rural, no hay futuro.

¡Vivan las mujeres rurales!

