Montevideano insatisfecho | Montevideo

@|Desde el año 2000, Montevideo ha sido gobernada por cinco administraciones del Frente Amplio (estando ahora en la sexta). ¿Qué balance puede hacerse de este cuarto de siglo?

Las encuestas de opinión pública permiten observar una evolución significativa. Al finalizar el período de Mariano Arana, en 2004, el 53% aprobaba su gestión, frente a un 19% que la desaprobaba. En 2009, Ricardo Ehrlich registraba 49% de aprobación y 27% de desaprobación. La situación cambió sustancialmente con Ana Olivera: en 2014, la aprobación había descendido al 32%, mientras la desaprobación alcanzaba el 42%.

Daniel Martínez logró una recuperación parcial: en 2019, registraba 41% de aprobación y 38% de desaprobación. Al finalizar el período 2020-2025 con Carolina Cosse, la aprobación de la gestión se ubicaba en torno al 28%.

La limpieza constituye un indicador particularmente revelador: la valoración positiva de este servicio pasó del 67% en 2004 al 22% en 2016, y se mantenía en apenas 26% en 2024.

No todo merece, sin embargo, una evaluación negativa. En 2024, parques y espacios públicos, iluminación y actividades culturales conservaban niveles de aprobación ciudadana superiores al 65%.

Estos datos reflejan percepciones, no necesariamente resultados objetivos. Pero plantean una interrogante legítima: ¿qué ha sucedido con la calidad de los servicios municipales y con la eficiencia en la utilización de los recursos públicos?

Quizás haya llegado el momento de evaluar las gestiones no solamente por sus discursos o sus orientaciones políticas, sino también por sus resultados concretos para los habitantes de Montevideo.

Cada vez se hace una ciudad más inhóspita.

