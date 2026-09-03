La estafa de la continuidad

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|Arquitectura de una decadencia inquebrantable.

Cambian las siglas, se alternan los rostros en el poder, pero el saqueo institucional se recicla sin pausa; gobierno tras gobierno, la matriz de la ruina opera con precisión matemática, demostrando que la pretendida alternancia democrática es, en realidad, una farsa pactada.

- El déficit enquistado: un gasto público insostenible que se financia asfixiando sistemáticamente al sector productivo.

- El Leviatán burocrático: un Estado obeso alimentado por un empleo público desbocado, convertido en agencia de colocación del clientelismo partidario.

- La pobreza como cautiverio: desempleo endémico y dependencia social instrumentalizados como herramientas de chantaje electoral.

- El privilegio intocable: una casta política que vive en el derroche y la impunidad, exigiendo sacrificios a un pueblo al que condena a la indigencia.

No hay salvación posible en el simple recambio de nombres, el problema es un modelo diseñado para que el Estado sea el botín de unos pocos y la tumba de las grandes mayorías.

Finalmente: la forma es la reforma.

Y les dejo la pregunta: ¿por qué los ciudadanos que pagan y pagan más impuestos, donde el pobre es más pobre, el vecino que vive donde el narcotráfico conquista barrios enteros, siguen votando a los mismos?

