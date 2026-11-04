La Constitución no se tuerce

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|Hay momentos en la vida democrática de un país en los que las máscaras se caen y los atajos institucionales desnudan la verdadera cara del oportunismo político.

La reciente maniobra para impulsar una ley interpretativa que moldee la Carta Magna a medida, contando para ello con votos clave que traicionan el mandato republicano, no es un simple debate técnico ni un trámite parlamentario más.

Es un atentado frontal contra las reglas del juego y contra el único dueño legítimo de la República: el ciudadano.

-¿Qué pretenden en realidad?

La maniobra es tan vieja como peligrosa; el proyecto promovido desde el Poder Ejecutivo busca establecer, mediante una simple ley de mayoría ordinaria, que los ciudadanos legales pasen a ser considerados automáticamente como “nacionales” uruguayos.

Aunque intenten disfrazar la medida con argumentos de integración o resolver trabas administrativas con pasaportes y documentos, el fondo de la cuestión es profundamente institucional y político:

1. La trampa del atajo: Pretenden alterar la distinción histórica que la Constitución marca entre ciudadanía legal y nacionalidad sin pasar por donde corresponde.

2. Evitar la voz del pueblo: Para modificar o redefinir el alcance de la Carta Magna, el único camino limpio es el plebiscito o la reforma constitucional. Sin embargo, prefieren la vía rápida de una “ley interpretativa” aprobada entre cuatro paredes para imponer su visión sin someterse a la decisión directa de los ciudadanos en las urnas.

-¿Quiénes están detrás y cuáles son los antecedentes?

Los impulsores del proyecto: La iniciativa es promovida activamente por el Poder Ejecutivo (a través de la Prosecretaría de la Presidencia encabezada por Jorge Díaz) y empujada en el Parlamento por la bancada del Frente Amplio.

Hay que calificar las cosas por su nombre:

Esta interpretación forzada es una acción golpista y un atropello directo contra la soberanía popular.