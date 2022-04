Jubilados e impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es sabido que el Uruguay siglo XXI tiene la terrible característica de desatender a los mayores, como si los que ahora son jóvenes, en el día de mañana no fueran también adultos mayores, (salvo que no lleguen).



Por un lado, se ve en el propio seno de las familias de donde en muchas ocasiones son expulsados.



Por otro, en el Estado que no se ocupa de ellos.



Nunca están en sus prioridades salvo para algo: cobrarles impuesto más impuesto.



Se tuvo el descaro y lo digo pese a haber sido votante de este gobierno, de ponerles el impuesto para el “Fondo Coronavirus” pese a que Urbi et orbi se decía que era un “impuesto a los políticos".



Por otro lado, y a pesar de algún dicho pre-electoral, se le cobran altas sumas por el disfrazado impuesto IASS y a los jubilados de la Caja Bancaria otro adicional, ambos sobre los nominales; y ahora también será a la Caja Profesional que se les aplicará otro oneroso impuesto extra.



Todos ellos inconstitucionales, pese a que parece que los jueces no lo ven así.



Los jubilados no tienen quien los defienda. Su voz no importa. Total ya pagaron puntualmente todos sus aportes, trabajaron para que el país de sus hijos y de los hijos de sus hijos fuera mejor.



Pero a la hora del retiro, el voraz Estado le mete una y otra y otra vez la mano en su bolsillo, desconociendo que sus aportes fueron para tratar de vivir la última etapa de su vida sin necesidades, sabiendo que a esa altura hay más ineludibles gastos en medicina, medicamentos, cuidados, etc. Agregado al ridículo aumento de este año del que correspondería.



Es triste ver que esta política parece ser cumplida por todos los partidos políticos sin excepción.



Parece ser lo único en que están de acuerdo, sin necesidad de coordinar previamente.