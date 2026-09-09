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Fonasa

09/09/2026, 04:00
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Pasivo desencantado | Montevideo
@|Tantas noticias y comentarios han habido sobre el Fonasa, que parecía un tema olvidado.

Los descuentos anunciados entre gallos y medias noches fueron quedando en el olvido, pasando a ser una anécdota.

Seguramente todos hemos ido elaborando aquello de que “a mí no me va a alcanzar” o al menos no será tan cuantioso o exorbitante.

Sin embargo, para mi mayúscula sorpresa, he caído en la realidad. La “real realidad” como decía Antonio Gasalla.

Recibí en estos días la comunicación del importe a cobrar: $2.500 y monedas. La diferencia con lo que se me venía aportando es a todas luces impresionante: $40.000. Esta cifra era para mí (jubilado) una ayuda importante: lo tomaba como un aguinaldo anual o premio por haber aportado de más. Sinceramente, lamentable. Un verdadero atropello al bolsillo.

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