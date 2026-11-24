Vecina del barrio Sur | Montevideo

@|Como el INAU informa de manera incorrecta en sus sitios sobre el rol y desempeño de la llamada “familia amiga”, hay que hacer algunas aclaraciones.

La “familia amiga” tiene como finalidad hacer que los niños internados en centros, puedan gozar de un clima familiar antes de conseguir ser adoptados. O sea que para el INAU la “familia amiga” tiene un rol transitorio y nunca definitivo. El niño va a ser entregado luego a padres adoptivos en forma irremediable.

Cualquiera puede darse cuenta de que con este sistema no se consideran los sentimientos del niño, que es un sujeto de derecho de acuerdo a lo que entiende la ONU. Aquí va la aclaración que no realiza el INAU en su sitio al referirse al tema.

Gracias a la LUC, en Uruguay, si el niño y la familia amiga desean permanecer juntos, pueden acudir al juzgado de familia sin intervención del INAU a realizar el trámite que los habilite. Es importante que la información se ofrezca al público en forma completa, porque está de por medio el Interés Superior del Niño.

