Jorge Valenzani | Canelones

@|Señor Embajador de Argentina, Ud. sabe que Uruguay es un país independiente y que no se tolera ninguna intromisión extranjera.

Desde el año 1833, Inglaterra tiene posesión de las Falkland Islands; éste es el nombre oficial de estas islas.

Cuando ustedes, en el año 1982, las invadieron, el gobierno inglés hizo un plebiscito para saber si querían seguir siendo ciudadanos ingleses o argentinos. El resultado fue seguir siendo ingleses. Los plebiscitos se respetan en cualquier país.

Para exigir una isla o territorio hay que predicar con el ejemplo. Los argentinos nos deberían devolver la isla Martín García que está en aguas jurisdiccionales uruguayas; vemos la isla desde la costa.