Ciudadano interesado | Montevideo

@|El Parlamento es una de las instituciones fundamentales de la democracia. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a analizar cómo cumple sus funciones y qué resultados obtiene para la sociedad.

Existen estudios de la Universidad de la República y registros oficiales que permiten aproximarnos a esa evaluación.

Entre los aspectos positivos cabe destacar la existencia de mecanismos de transparencia y acceso a la información, así como herramientas para conocer la actividad de senadores y diputados: asistencia, presentación de proyectos, participación en comisiones, pedidos de informes e interpelaciones al Poder Ejecutivo. También se han desarrollado estudios académicos que procuran medir el esfuerzo individual de los legisladores.

Pero los datos también plantean algunas interrogantes. La producción legislativa muestra una tendencia descendente: mientras en la legislatura 2010-2015 se aprobaron 667 proyectos, en la siguiente fueron 545. Para 2020-2025 se difundieron 490, aunque esta última cifra corresponde a un registro parcial y requiere actualización para una comparación definitiva.

También merece atención el funcionamiento de las comisiones, la asistencia efectiva de los legisladores y la capacidad de controlar al Poder Ejecutivo. No alcanza con presentar iniciativas o formular pedidos de informes: importa conocer sus resultados, las respuestas obtenidas y la calidad de las normas aprobadas.

Naturalmente, una menor cantidad de leyes no significa necesariamente un peor desempeño. Puede ser preferible aprobar menos normas, pero mejor estudiadas y de mayor trascendencia.

El desafío consiste en avanzar hacia una evaluación periódica, objetiva y accesible del funcionamiento del Senado y de la Cámara de Representantes, que contemple tanto sus logros como sus deficiencias. Existe una impresión de enfrentamiento político partidario bastante perjudicial.

La ciudadanía tiene derecho no solamente a elegir a sus representantes, sino también a conocer cómo cumplen las responsabilidades que les fueron confiadas.

Un Parlamento más transparente, eficiente y responsable contribuye a fortalecer nuestra democracia.