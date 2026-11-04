Estilo político

Ciudadano de a pie | Montevideo

@|Llama poderosamente la atención que integrantes del actual gobierno en los distintos niveles y también sus parlamentarios, además de autoridades del partido político al que responden están en forma permanente haciendo manifestaciones que pretenden difundir noticias que puedan ser interpretadas como positivas por la ciudadanía.

Lo que no se aprecia es que realmente los indicadores de progresos a todo nivel, ya sea en materia de seguridad, de economía, de educación y demás inquietudes ciudadanas, no demuestran que haya mucho para destacar.

Es claro que las evaluaciones a nivel de encuestas de opinión demuestran que la población sigue teniendo una opinión desfavorable sobre la forma en la cual se está encarando el enfoque de los asuntos de importancia para el país.

Nunca se vio que el secretario de Presidencia o el asesor letrado adjunto tengan el rol que actualmente pretenden quienes ocupan esas funciones y que opacan la figura del Presidente. En general, suelen ser pretendidamente descalificadores en sus expresiones.

Además, su nivel de comunicación pretende cuestionar a la oposición en lo que fue el desempeño de su gobierno anterior, así como las intervenciones parlamentarias que pueden estar ocurriendo en la actualidad.

No es lo que queremos los uruguayos sin compromisos partidarios.