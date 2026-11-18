Javier Stolowicz | Montevideo

@|A continuación les comparto el texto que colocaré en el sobre que va a la urna en las próximas elecciones del BPS, del próximo 22/11/26:

“Escribo este texto para manifestar mi rechazo absoluto a la obligatoriedad del voto en estas elecciones. Ya lo pedí en 2006, 2011, 2016 y 2021, pero sin embargo se mantuvo la obligatoriedad del voto de estas elecciones en donde más de la mitad de los votantes vota en blanco o anulado.

Me parece bien que se elijan por votación a las autoridades del BPS, pero el voto no debería ser obligatorio, se malgasta un dinero importante en una elección que a la mayoría no le importa, cuando se pudieron destinar esos fondos a cosas importantes que el país necesita.

Espero que se use el sentido común y que en 2031 no sean obligatorias estas elecciones y no tenga que escribir estas líneas nuevamente”.

